ماذا تفعل لو اكتشفت أن كارت عداد الكهرباء تالف ولا يمكن قراءته؟

بدأ عدد كبير من مستخدمي عداد الكهرباء «أبو كارت» مع توسع شركات توزيع الكهرباء في تركيب العدادات الكودية «مسبوقة الدفع» للمباني العشوائية والمخالفة من خلال التقديم عبر المنصة الإليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بدلا من نظام الممارسة في إدخال كارت العداد أو طريقة شحنه بالطريقة الصحيحة وهو ما يعرض المشترك للجوء إلى شركات توزيع الكهرباء.

«Err-1» يرمز أن كارت العداد الذي قمت بإدخاله تالف

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال ظهور الرمز «Err-1» بشاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع فهو يرمز أن كارت العداد الذي قمت بإدخاله تالف أو لا يمكن قراءته ويجب الذهاب لشركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

رفع العداد للإصلاح وعمل التسوية المستحقة

وأشار المصدر إلى أن هناك أسبابًا تؤدي إلى عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد مسبق الدفع هي إذا كان السبب تلف كارت الشحن ويتم إصدار كارت بديل أو إذا كان السبب تلف فتحة إدخال الكارت بالعداد ويتم بمعرفة فني الشركة من خلال رفع العداد للإصلاح وعمل التسوية المستحقة خلال فترة الرفع.

كيف تستخرج كارت عداد الكهرباء المفقود

وتابع المصدر أن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المشترك في حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع هي كالتالي:

- إذا كنت مالكا للوحدة السكنية عليك اتباع بعض التعليمات التالية:

* التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

* صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

* صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر:

* يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

* تجهيز صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

* يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

* وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.