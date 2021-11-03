مظهر شاهين: من نشر فيديو حادث الإسماعيلية «آثم» لعدم تستره على القاتل

قال الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، إن جريمة الإسماعيلية جريمة كبرى، لأن قتل النفس البشرية من الكبائر التي حظر منها الشرع، كما قدس الله النفس البشرية، حيث ضمن لها الإسلام الصيانة الكاملة.

جريمة الإسماعيلية تمس المصريين بأكملهم

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جريمة الإسماعيلية تمس المصريين بأكملهم، فالجريمة كبرى وفيها تجرؤ على الله، وقد حفظ الله النفس وأعتبرها بنيانه في الأرض، كما لعن الله من هدم بنيانه، والإنسان من بناء الله ويجب على الإنسان حفظ هذا البنيان، فهذه الجريمة يستنكرها الشرع والعرف وجميع الأديان.

لا لوم على من حضر واقعة الإسماعيلية

وأشار إمام مسجد عمر مكرم إلى أن رد فعل الناس الذين حضروا الواقعة طبيعيا، ولا لوم عليهم لأن صدمة السلاح ترهب القلوب فالقاتل كان يحمل في يده سلاحا أبيض وسلاحا ناريا، كما أن من قرب من الجاني كان سيتعرض للقتل هو الآخر.

وأوضح «شاهين» أن ما قامت به الحكومة المصرية شيء عظيم لابد أن يشاد به، وذلك من سرعة القبض على الجاني وسرعة التحقيقات، كما أنه لابد من الإشادة بدور النائب العام في متابعة القضية واستعجال التحقيقات.

الأخذ بالثأر ليس من العقل

وتابع «شاهين»، أن موضوع الأخذ بالثأر ليس من العقل وأنه نوع من الجاهلية، لأن الأخذ بالثأر يكون من خلال القانون الذي بدوره يقوم بالتحقيق في القضية ومعرفة أبعادها، وليس من شأن أي شخص لأن التحقيقات توضح أشياء غير معلومة، كما أن القانون هو من يقتص من القاتل إذا ثبتت الجريمة وليس لأي شخص الحق في ذلك حتى أهل المجني عليه.

وأوضح إمام مسجد عمر مكرم أنه لا يجب أن يتعرض أهل الإسماعيلية لأي نوع من الإساءة كما حدث لأن طبيعة الحدث أليم ولا يتحمله أي شخص، كما أن طبيعة النفس البشرية أنها تخاف وهذا ما حدث من مَن حضروا الواقعة، فلا لوم عليهم، كما يجب على أهل المجني عليه أن يعلموا أن القانون سيعيد لهم الحق ولا يستعجلون الحكم حتى لا يظلم أحدا.

وأشار «شاهين» إلى أن من يقوم بنشر هذه الفيديوهات يقع عليه أثم كبير، حيث إنه لم يتستر على القاتل، كما أنه لم يراعِ حرمة الميت، وساعد في نشر الفتنة بين الناس والله تعالي نهى عن ذلك في قوله تعالي «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» وقال أيضاً «الفتنة أكبر مِنَ الْقَتْلِ»، كما أمر عباده أن يتقوا يوم القيامة حيث قال الله تعالى «وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ».

أمسك عليك صباعك

وأوضح الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم أن العنف و الجريمة زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وانتشرت بين الناس بصورة غير طبيعية وهذه عقوبتها كبيرة حيث قال رسول الله: «أنْ من أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ، فإِنَّ الملائِكَةَ تلْعَنُهُ، وإِنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ»، كيف يعلم الإنسان أن الملائكة تلعنه ويفعل ذلك، كما أن ضمن المشاركة في الغيبة والنميمة هي المساعدة في نشر الفتنة والجريمة، ووجه رسالة للجميع يقول فيها «أمسك عليك لسانك، وأصبح لسانك الآن في صباعك فأمسك عليك صباعك».