الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تؤدي لتدني الرؤية على بعض الطرق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران، توقعاتها بشأن حالة الطقس على البلاد، إذ يسود حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية وتتكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدنى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر حتى الثلاثاء

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وذلك خلال الفترة من الخميس الموافق 4 من نوفمبر وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 9 من الشهر نفسه.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس يوم الجمعة المقبل، إذ يسود البلاد شبورة كثيفة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أهابت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 4 من نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 5 من نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 من نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.