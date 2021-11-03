حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 4-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

كما توقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 32 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22