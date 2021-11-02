حالة الطقس الأيام القادمة.. شبورة تعوق الرؤية ابتداء من الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان منذ قليل، عن حالة الطقس الأيام القادمة على كافة مناطق البلاد، في الفترة من الأربعاء 3 نوفمبر الجاري وحتى الاثنين 8 من نفس الشهر، والتي يبحث عنها المواطنون بشكل دوري خاصة في ظل اضطراب حالة الطقس التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

حالة الطقس الأيام القادمة

ومن المتوقع أن تشهد البلاد، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وفق بيان الهيئة.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن السواحل الشمالية تشهد خلال الأسبوع القادم طقسا معتدل الحرارة نهارًا، بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوبي البلاد وسيناء، ليشهدا طقسا حارا خلال ساعات النهار.

أما عن حالة الطقس خلال فترات الليل، فيتوقع الخبراء أن يكون الجو لطيفا في أول الليل، ويصبح مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الطبيعية التي تشهدها البلاد

وتشهد كافة الأنحاء شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد أنه بداية من الجمعة 5 نوفمبر، تكون الشبورة المائية كثيفة تصل لحد الضباب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، فضلا عن متابعة النشرة الجوية اليومية؛ لمعرفة آخر تطورات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار والظواهر الطبيعية.