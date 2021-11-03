عمر كمال يتحدى والدته ويستعين براقصة في «ضيعنا»: كان واعدها بمقاطعتهم

انتهى الفنان الشاب عمر كمال، من تصوير كليب جديد يحمل اسم «ضيعنا» مع الفنان عبد الباسط حمودة، إذ استعان بالراقصة الاستعراضية أوكسانا، حيث يأتي ذلك المرة الأولى التي يظهر فيها مع راقصة في أغنياته، ومن المُقرر طرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويأتي ظهور أوكسانا، في كليب ضيعنا، لـ عمر كمال، مُخالفًا للوعد الذي قطعه على نفسه وأمام والدته، قبل شهور، بعد أزمة استعانته بالراقصة البرازيلية لورديانا، في فيديو كليب أنتي معلمة، مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قبل أن يتراجع عن ظهورها بعد غضب والدته منه.

عمر كمال: نشأت في بيت متدين ووالدتي منتقبة

وكشف عمر كمال، عن وعده لوالدته، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلًا: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي، فأنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح، فضلًا عن أن البعض يوجه انتقادات لوالدتي في بعض الأحيان، إذ شاهدوني بجانب راقصة ما، رغم أن والدتي ليست لها علاقة بشغلي إطلاقًا، فأنا أتضايق لأجلها، كما أنني نشأت في بيت متدين، ووالدتي منتقبة».

الجمهور يهاجم عمر كمال بعد ظهوره مع أوكسانا

واستنكر أحد المُتابعين، استعانة عمر كمال، براقصة في فيديو كليب ضيعنا، حيث قال أحدهم، «يابني.. أنت مش أمك قالت لك متغنيش ورا رقاصة تانى.. وأنت قولت كده وقولت مش هتزعلها!!».

وتساءل أحد المُتابعين عن الدافع الرئيسي لاستعانته براقصة، حيث قال «ليه لازم تتصوروا مع الرقصات؟.. أتتم تشتهروا بأصواتكم وأغانيكم مش بالرقصات».

وأبدى أحد المتابعين دهشته من ظهور أوكسانا، قائلًا: «هو أنت مش قولت بعد مشكلة أنتي معلمة، إنك مش هتطلع مع رقاصة تاني».