عمر كمال: الراقصة «أوكسانا» مفاجأة كليب «ضيعنا»

كشف المطرب عمر كمال عن استعانته بالراقصة أوكسانا لتكون مفاجأة كليبه الجديد «ضيعنا»، الذي يتعاون فيه مع الفنان عبد الباسط حمودة، والمقرر بدء تصويره غدا السبت، بمنطقة العجوزة.

وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن وجود أوكسانا موظف دراميا وفقا لأحداث الكليب الذي خصص له ميزانية ضخمة لخروجه على النحو الأمثل، مضيفا أن هذه الأغنية المصورة هي باكورة شركته التي أسسها منذ فترة.

وشدد عمر كمال على أن الأغنية تكون بمثابة ثورة جديدة في عالم أغاني المهرجانات، لافتا إلى أنه يتوقع تحقيقها لنجاح يضاهي النجاح الذي حققته أغنية بنت الجيران التي قدمها مع حسن شاكوش.

عمر كمال سعيد بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

وأوضح كمال أنه سعيد بالتعاون مع عبد الباسط حمودة الذي يعد واحدا من أجمل وأحلى الأصوات الشعبية، لافتا إلى أنه وضع خطة تقتضي تقديمه أغنية مصورة كل شهر أو شهر ونصف، وتكون على طريقة الدويتو مع زملائه من مطربي المهرجانات والأغاني الشعبية.

عمر كمال يروج لأغنية ضيعنا

وفي السياق ذاته، حرص عمر كمال على الترويج لأغنية ضيعنا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الملصقات الدعائية للأغنية التي تجمعه بعبدالباسط حمودة.

وطرح عمر كمال، خلال الفترة الماضية، أكثر من أغنية حققت نجاحا كبيرا من بينها أغنية أوعدك، مع النجمة سمية الخشاب، كانت بوابة عودتها إلى الغناء من جديد، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.

كما قدم مؤخرا عددا من الحفلات الناجحة بين تركيا وإسبانيا وللجاليات العربية هناك، وحققت الحفلات جماهرية كبيرة، ومن قبل قدم عددا كبيرا من الحفلات في موسم الصيف بين القاهرة والساحل الشمالي والعلمين الجديدة.