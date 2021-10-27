عمر كمال عن متابع وصف أمواله بـ«الحرام»: «الناس مش عاوزاني أدعي ربنا»

«أنا بدعي ربنا بنيتي، ملكش دعوة بعلاقتي بربنا وخليك في حالك» هكذا رد المطرب عمر كمال على أحد متابعيه، الذي وصف مصدر رزقه بالحرام في تعليقه على صور رحلته إلى إسبانيا في إطار إحيائه لحفل هناك واستعداده لإحياء حفل آخر في تركيا.

وكان عمر كمال قد علق على صوره، قائلاً: «يا موزع الأرزاق.. أكرمني»، حيث علق أحد المتابعين بقوله: «موزع الأرزاق لا يرضي بالرزق الحرام، ربنا يهديك وييسر لك عمل حلال»، وهو ما أثار غضب كمال الذي رد عليه قائلاً: «أنا بدعي ربنا بنيتي ملكش دعوة بعلاقتي بربنا، خليك في حالك وحياتك، ومنعرفش مين فينا حلال وحرام».

ومن جانبه، قال عمر كمال لـ «الوطن»: «أنا بدعي ربنا يكرمني، الناس بتقولك يكرمك أكتر من كدة ايه؟ الناس مستكترة على الواحد يدعي ربنا بزيادة وكإن ربنا هيأخد منهم ويديني، وناس تقولي يكرمك بحرام، ما ممكن يكون بيكرمني بصحة، يكرمني بأولاد، يكرمني بمصدر رزق تاني، يكرمني في إخواتي».

وأضاف: «الناس مش عاوزاني أدعي ربنا، وكإن ربنا بتاعهم هما وأنا مش منهم أصلاً وبرة الدين، ربنا يهدي الجميع».

عمر كمال يزور متحف نادي برشلونة الإسباني

وفي سياق مختلف، شارك عمر كمال متابعيه بنشر مقطع مصور له أثناء زيارته لمتحف نادي برشلونة الأسباني عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «متحف برشلونة وبطولاته عبر العصور».

«ضيعنا» تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة

وعلى الجانب الآخر، يستعد عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة «ضيعنا» مع المطرب عبد الباسط حمودة خلال الأيام المقبلة، حيث أكد أنها ستكون مفاجأة للجمهور، لاسيما أنه يستعد لتصويرها بطريقة الفيديو كليب تمهيداً لعرضها عبر المحطات الفضائية.