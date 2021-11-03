رئيس «التنشيط السياحي» يلتقي عددا من ممثلي كبرى الشركات العالمية

التقى عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من ممثلي كبرى شركات السياحة والطيران العالمية، خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2021، على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021» WTM» التي بدأت فعالياتها 1 نوفمبر وتستمر حتى اليوم.

وخلال اللقاءات، تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقعاتهم للحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار رفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوعة من السفر إليها، من المملكة المتحدة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة تعزيز سبل التعاون، لتذليل أي صعوبات قد تواجههم، لجذب المزيد من السائحين البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من ممثلي شركات السياحة البريطانية والتي لديها خبرة واسعة في مجال السياحة الثقافية، حيث تقوم بتنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث قام باستعراض التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، واطلاعهم على كل المعلومات عن الأنماط والمنتجات والمنتجعات السياحية والأماكن الأثرية بمصر، كما تم التأكد من عدم وجود أية مشكلات أو عقبات تواجههم، خلال تنظيمهم لهذه الرحلات.

حوافز تقدمها مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة

كما جرى مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية (Fam Trips)، لمديري هذه الشركات، ولعدد من عملائهم لزيارة مصر والتعرف على المقاصد السياحية بها.

وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة أيضا خلال هذه اللقاءات، عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمي الرحلات علي تنظيم رحلات سياحية لها.

كما تم الحديث عن الحملات الترويجية المشتركة ( CO- Marketing) والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمي الرحلات للترويج للمقصد السياحي المصري.

القاضي يلتقي بممثلي شركات سياحة رومانية وألمانية

والتقي أيضا عمرو القاضي بممثلي شركات سياحة رومانية وألمانية والذين أعربوا عن تطلعم للتعرف على المقومات و الانماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحى المصري، كما تم إطلاعهم على الحوافز التشجيعية.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية، تم خلالها الحديث عن كيفية الترويج لمصر دوليا من خلال نشر المقالات والتحقيقات الصحفية ودعوة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على هذه المواقع لزيارة مصر.