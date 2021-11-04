منافسة شرسة على شباك التذاكر الهندية في نوفمبر بين «خان وإبراهام»

أعلن سلمان خان إصدار فيلمه الجديد «antim the final truth» في 26 نوفمبر، من إنتاجه، ويشارك في بطولته مع النجم الشاب عيوش شارما، وفارون دهاوان وماهيما ماكونا، كما قررت الجهة المنتجة لفيلم «Satyameva Jayate 2»، طرح الفيلم في 25 نوفمبر الجاري، بطولة جون إبراهام، ما أثار حماس الجمهور، وتوقع منافسة قوية في شباك التذاكر للنجمين.

فيلم antim the final truth

من المقرر طرح فيلم «antim the final truth» في دور السينما الهندية يوم 26 نوفمبر 2021، بطولة سلمان خان وعيوش شارما و فارون دهاوان وماهيما ماكونا و وساشين كيدكار، وهو من انتاج سلمان خان وتوزيع استوديهات زي، وإخراج ماهيش مانجريكار.

الفيلم مقتبس من فيلم «Mulshi Pattern»، ويصنف من أفلام الأكشن و الإثارة الهندية، وتدور أحداث القصة حول نجل مزارع فقير، بعد أن شهد الألم والمعاناة التي مرت بها عائلته، يرتفع إلى السلطة ويبدأ رحلته كرجل عصابات ويدخل في لعبة مظلمة بين السياسة والسلطة، وفي هذه الأثناء يبدأ شرطي صارم في تتبع مساره لإيقافه قبل أن يصبح من مافيا المدينة.

فيلم Satyameva Jayate 2

فيلم « Satyameva Jayate 2»، من بطولة جون إبراهام، والمغربية نورا فتحي، و وديفيا كوسلا كومار، وإيشا تالوار، ومن انتاج « تي سيريز، ايمي انترمينت»، وإخراج، ميلاب زافيري.

يصنف فيلم «Satyameva Jayate 2» أيضا من أفلام الإثارة و الأكشن الهندية، و تدور أحداثه حول محاربة الظلم وإساءة استخدام السلطة من الشرطة والسياسيين إلى الصناعيين والرجل البسيط، ويستكشف الفيلم الفساد في جميع المجالات، وسوف يتم طرحه في دور السينما الهندية في 25 نوفمبر 2021.