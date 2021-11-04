«الزراعة»: اعتماد 388 مليون جنيه كتمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لصغار المربين يطرح البتلو بأسعار لا مثيل لها في السوق المحلى، تشجيعا لهم، حيث يتم صرف كميات أفضل وأكثر من اللحوم وإتاحة مزيد من الفرص لصغار المربين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، والذي يُعرض على شاشة «Extra news».

وأضاف «سليمان»، أنه تم اعتماد 388 مليون جنيه كتمويل جديد للمشروع القومى للبتلو، ويتم تيسير قروض متناقصة بفائدة 5% لدعم صغار المربيين، مؤكدًا أن البتلو يتم استيراده من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفقا لقواعد واشتراطات وزارتي الصحة والزراعة.

وأشار إلى زيادة إنتاج لحوم البتلو، حيث «زاد اكتفائنا الذاتي من البتلو بنسبة 58%، بعد أن كان 52% أي بزيادة 6 %، وأصبح الاستيراد أقل ووصلت إلى 42 % بدلا من 48 %».

رأس الماشية الواحدة تعطي 250 كيلو جراما تقريباً

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي للبتلو يُعد ضروريا للغاية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار، وزيادة الناتج والمحصول من نفس رؤوس الماشية لـ 8 أضعاف، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قررت منع ذبح وتسمين البتلو الأقل من 400 كيلو جرام، حيث أصبحت رأس الماشية الواحدة تعطي 250 كيلو جراما تقريباً، كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعمل أيضاً على استيراد عجول مستوردة ومُحسنة وراثية من الخارج، لتوزيعها على صغار المربين.