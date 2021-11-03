الزراعة توافق على 388 مليون جنيه لتمويل البتلو ضمن مبادرة حياة كريمة

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 388 مليونًا و325 ألف جنيه لعدد 1941 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 25062 رأس.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

6 مليارات جنيه لحوالي 36600

وأضاف الصياد، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6 مليارات جنية لحوالي 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول «الزراعي المصري أو الأهلي المصري» أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

تكثيف المتابعة الميدانية للمستفيدين

وتابع رئيس القطاع، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثف من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب «01558626681- 01558626682».