«الزراعة»: التغيرات المناخية قد تقلل من إنتاجية المحاصيل

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية للعالم أجمع وليس مصر فقط، فعندما نسأل المزارع البسيط المتواجد في أطراف الدلتا عن حالة الطقس، سيقول إن هناك تغيرات وأن الجو تّغير، موضحًا أن مصر كدولة ليس لها أي مساهمات تُذكر في أسباب هذه الظاهرة، مؤكدة أن التغيرات المناخية قد تقلل من إنتاجية المحاصيل الزراعية.

مصر تُساهم بـ0.5% فقط من غازات الاحتباس الحراري

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن مصر تُساهم بـ0.5% من غازات الاحتباس الحراري، بينما الصين تُساهم بـ 22%، والهند 12% والولايات المتحدة الأمريكية بـ 10% من غازات الاحتباس الحراري.

المشروعات الخضراء هي التي لا ينتج عنها تلوث أو احتباس حراري

وأشار رئيس مركز تغير المناخ، إلى أنه بالرغم من أن مصر لا تساهم في هذه أسباب هذه الظاهرة، إلا أننا وجدنا مصر تسبق كل هذه الدول، وتستهدف خلال الفترة القادمة أن تكون المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا تصل لـ100% في عام 2030، والمشروعات الخضراء هي التي لا ينتج عنها تلوث أو احتباس حراري.

هناك مشروعات لحقول انتاج الطاقة بالرياح

وعن بعض هذه المشروعات، أوضح أن هناك مشروعات لحقول إنتاج الطاقة بالرياح، واستخدام الطاقة النظيفة، فضلًا عن صناعات كبرى تدخل فيها التكنولوجية بشكل كبير بحيث لا ينتج عنها أي غازات ملوثة للجو، فالتغير المناخي يعني منظومة الجو والحرارة والرطوبة، إذ أن مشهور عن الطقس المصري بأنه حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء، ولكن أصبحت الحرارة شديدة للغاية.