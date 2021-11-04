قائمة أسعار «هافال جوليون 2022» بزيادة 10 آلاف جنيه خلال نوفمبر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هافال» ارتفاعا في أسعار السيارة «هافال جوليون» موديل العام الجديد 2022، بزيادة تراوحت من 5 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه على جميع الفئات، مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «هافال جوليون 2022» لشهر نوفمبر 2021، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر.

قائمة أسعار هافال جوليون 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، باسعار:

الفئة الأولى بسعر 319.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 344.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 369.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 389.900 جنيه.

تأتي بقوة 150 حصانا وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لترا، 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4472 ملم الطول، 1841 ملم العرض، 1619 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 337 لتر.

وسائل الأمان في السيارة

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، ومراقبة ضغط الإطارات، مصابيح أمامية LED، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، وفرامل يد كهربائية، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، و6 مكبرات صوتية.