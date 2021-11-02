أسعار ومواصفات «هافال H6» موديل 2022: زادت 10 آلاف جنيه أول نوفمبر

مع بداية شهر نوفمبر الجاري، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي في السوق المحلي، ارتفاع أسعار عدد من الطرازات المختلفة، ومن ضمن القائمة سيارة «هافال H6 موديل 2022»، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «هافال H6 موديل 2022» لشهر نوفمبر الجاري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار ومواصفات «هافال H6»

تتوافر سيارة هافال داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2022 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 385 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 415 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 470 ألف جنيه.

أما مواصفات السيارة فتتمثل في التالي:

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد 4653 ملم للطول، و 1886 ملم للعرض، و 1730 ملم الارتفاع، و 2738 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى حوالي 600 لتر.

وسائل أمان بسيارة هافال

تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية».