ترتيب مبيعات «الملاكي» حسب السعة اللترية: تسجل ارتفاعا بنسبة 43%

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري ارتفاع بنسبة وصلت إلى 43%، حيث سجل 153 ألفًا و867 مركبة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 107 آلاف و617 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية «1000 سي سي» أو أقل، نسبة انخفاض وصلت إلى 76% بعدد 231 مركبة خلال العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 973 مركبة.

ارتفاع السيارات سعة 150 سي سي بنسبة 67%

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية «1000 : 1300 سي سي»، حيث سجل عدد 7 آلاف و 604 مركبات خلال العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 1556 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية «1300 : 1500 سي سي» نسبة ارتفاع وصلت إلى 67%، حيث سجل عدد 26 ألفًا و 275 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 15 ألفًا و711 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية «1500 : 1600 سي سي» بنسبة 24% حيث سجل عدد 74 ألفًا و 950 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 59 ألفًا و 677 مركبة؛ فيما سجل معدل الملاكي ذات السعة السعة اللترية «1600 : 2000 سي سي» نسبة ارتفاع وصلت إلى 71% حيث سجل عدد 7 آلاف و 710 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 4 آلاف و520 مركبة.

ارتفاع مبيعات الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات

وأضاف التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي ضمن فئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية «2000 سي سي» أو أقل بنسبة 55% بعدد 35 ألفًا و 757 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 23 ألفًا و 108 مركبات؛ كما سجل معدل مبيعات الملاكي SUV ذات السعة اللترية أكبر من «2000 سي سي» نسبة ارتفاع وصلت إلى 6% بعدد 2180 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 2049 مركبة.