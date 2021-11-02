«نيسان صني» تتصدر المبيعات في السوق المصرية أول 9 شهور من 2021

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، عن السيارة الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021. وبين التقرير، أن السيارة نيسان صني، تصدرت مبيعات السيارات «السيدان» في السوق المصرية، بحسب ما نشره التقرير.

وتعتبر سيارة نيسان صني من السيارات التي تتمتع بمبيعات قوية في المصري خاصة وأنها تأتي في فئة السيارات المتوسطة.

أسعار نيسان صني 2022 في السوق المصرية

ويجرى تصنيع السيارة في اليابان وتجميعها في مصر، وتتوافر في السوق المصرية، بأربع فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 195 ألف جنيه، والفئة الثانية 216 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 230 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 241 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني 2022 في السوق المصرية

- وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد "4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات".

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا.

تقرير سوق السيارات «أميك»

يشار إلى أن تقرير معلومات سوق السيارات أميك يصدر معلومات عن سوق السيارات شهريًا، ويبين حركة البيع في السوق، ويرصد اختلاف المبيعات ومقارنتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات المتداولة في السوق المصرية.