ارتفاع مبيعات «الملاكي» خلال 9 أشهر: المحلي 47.9% والمستورد 41.2%

خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، سجل معدل مبيعات السيارات «الملاكي» نسبة ارتفاع وصلت إلى 43% داخل السوق المحلي؛ فيما سجل معدل مبيعات «الملاكي المحلية» نسبة ارتفاع وصلت 47.9% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2021 بعدد 42 ألف و 976 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام المنصرم 2020 حيث سجل عدد 29 ألف و 57 مركبة؛ وذلك حسب ما أفاد به تقرير مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وأوضح التقرير الأخير الصادر من «الأميك» ارتفاع في معدل مبيعات السيارات «الملاكي المستوردة» بنسبة 41.2% بعدد 110 ألف و 891 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجل عدد 78 ألف و560 مركبة.

ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعا خلال سبتمبر الماضي

وفي ذات السياق، أوضح تقرير «الأميك» ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر من العام 2020 لكل شركة، ضمن قائمة تضم أكثر من علامة تجارية للسيارات الملاكي في السوق المصري، وهم بالترتيب:

-هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 2454 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 2319 مركبة.

-إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1848 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 1553 مركبة.

-نيسان، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 1748 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 1877 مركبة.

-سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1720 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 233 مركبة.

-شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1349 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 1167 مركبة.

-تويوتا، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 1227 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات سبتمبر 2020 حيث سجلت عدد 1485 مركبة.