الأمن ينجح في تحرير طفلتين من رهائن «خُط الفيوم»

نجحت قوات أمن الفيوم، منذ قليل، في تحرير طفلتين من المحتجزين لدى مسجل خطر يدعى «أيمن عبد المعبود»، الشهير بـ«خُط الفيوم»، حيث استخدمهم كرهائن لمنع الأمن من اقتحام منزله والقبض عليه، فيما استخدمهم المُسجل للاعتراف بعملهم ضمن شبكة دعارة في بث مباشرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذكروا فيه أسماء عدد كبير من السيدات والطالبات والرجال، بينهم عدد من المدرسين والتجار المشهورين ومدربين، وذلك بعد تدخل أيمن هارون، محامي، ولواء سابق هاني مشرف لإقناع المسجل خطر بإخراج المحتجزين وتسليم نفسه بصورة سلمية.

خُط الفيوم يحرر طفلتين من المحتجزين

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مديرية أمن الفيوم دفعت باللواء هاني مشرف، مساعد مدير أمن الفيوم السابق، وأيمن هارون المحامي، لإقناع خُط الفيوم بتحرير كافة المحتجزين بصورة سلمية وتسليم نفسه للأمن، وبالفعل استجاب لهما وأطلق سراح طفلتين، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لحين الانتهاء من تحرير كافة المحتجزين لديه، وإلقاء القبض عليه، أو تسليم نفسه للشرطة.

خُط الفيوم: احتجزتهم بسبب سوء سلوكهم

تجدر الإشارة إلى أنّ أيمن عبد المعبود، 44 سنة، مسجل خطر، خُط الفيوم، قد قام باحتجاز زوجته وحماته وأبنائه، وشقيقة زوجته، وبنات شقيقتها، بعدما سمع أهالي منطقة منشأة عبد الله دوى إطلاق نيران بمنزله، ثم قام بعمل أكثر من بث مباشر كشف فيهم اكتشافه عمل زوجته وأسرتها في الدعارة والأعمال المنافية للآداب منذ 17 سنة، واستدراج عشرات الفتيات والأطفال وضمهن لشبكتهن التي كان يتردد عليها الكثيرون.

خُط الفيوم: تسببوا في جلطة طفلي

وكشف خلال البث أنّه مجني عليه وليس جاني، حيث خدعه شقيقيه وجعلوه يتزوج من ساقطة دون أن يدري نظراً لكونه كان محبوساً لفترة طويلة، ثم خدعته زوجته بإدارة منزله لممارسة الدعارة في غيابه، كما كانت تعطي ابنه منوم حتى أُصيب بجلطة.