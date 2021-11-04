انتشال جثة شاب من مياه ترعة قرية «المطيعة» بمحافظة أسيوط

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثة غريق من محافظة سوهاج عثر عليها الأهالي طافية بمياه ترعة أمام قرية «المطيعة»، بجوار الكوبري الجديد.

إخطار أمني بوجود جثة طافية

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة شخص غريق بالترعة أمام قرية المطيعة.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثه لشاب يدعى «محمد محمود أحمد»، 20 سنة مقيم بمركز جهينة في محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث الغرق من بينها حادثي غرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه الترعة الإبراهيمية ومياه نهر النيل بمدينة أسيوط، وقع أحدها بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى بني قرة، التابع لمركز القوصية، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والحادث الثانى وقع أمام كوبرى 25 ينايرلطفل عمره 15 سنة طالب بالإعدادية، ومقيم بحي غرب، دائرة قسم شرطة أول أسيوط.