أبرز أغاني الفنان محمد حماقي لعائلته في عيد ميلاده الـ46

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ46، حيث ولد في 4 نوفمبر 1975، ودخل حماقي مجال الغناء وخاض التجربة لأول مره في عام 1997، من خلال أغنية «الحلو يحب الحنية»، كما أصدر ألبومه الغنائي الأول في عام 2003، والذي يحمل اسم «خلينا نعيش»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ومن هنا بدأ حماقي مسيرته الغنائية الحافلة بالنجاح.

حماقي يتذكر والده في أغنية «ما بلاش»

استغل الفنان محمد حماقي، الموسيقى لكي يدعم والديه، فقدم أغنية عن ألم فراق الأب، والتي تحمل اسم «ما بلاش»، من ألبوم «عمره ما يغيب»، وتفاعل معها العديد من الجمهور، خاصةً بعدما طرح حماقي، الفيديو كليب الخاص بالأغنية على حسابه الرسمي على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وحقق هذا الكليب حتى الآن 156 مليون مشاهدة، منذ إصداره في عام 2015.

وحدث خلاف كبير بين متابعي الفنان محمد حماقي على كليب «ما بلاش»، خاصةً بعدما قام الأخير، بتوجيه الشكر لزوجته خلال نهاية الفيديو، ليرد حماقي، خلال تصريحات سابقة له، أن كليب «ما بلاش»، لشخص غاب عنه، وفارق الحياة وهو والده، وكان من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي.

حماقي يهدي أغنية لـ والدته في عيد الأم

وقام الفنان محمد حماقي، بإهداء أغنية لـ والدته بمناسبة عيد الأم، في عام 2012، والتي تحمل اسم «أكتر واحدة حبتني»، وكانت من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

حققت أغنية «أكتر واحدة حبتني»، لـ الفنان محمد حماقي، نجاحاً كبيراً، ومشاهدات عالية منذ بداية طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت حتى الآن ما يقرب من 730 ألف مشاهدة.

حماقي يهدي زوجته أغنية جديدة في حفل زفافهما

وأهدى الفنان محمد حماقي، أغنية جديدة لـ زوجته في حفل زفافهما، الذي أُقيم في قاعة بلازا بفندن الفورسيزون نايل بلازا، والتي كانت تحمل اسم «لقينا بعض»، في عام 2011.