«الصحة» توضح مزايا تحميل تطبيق جواز السفر الصحي: لكل الهواتف الذكية

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن هناك العديد من المزايا التي تعود من إطلاق تطبيق «جواز السفر الصحي» عبر منصة جوجل بلاي المتوافرة على الهواتف الذكية، ويعد التطبيق بديل أساسي للشهادات الورقية التي تصدرها مراكز التطعيم لإثبات أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على لقاح كورونا.

مزايا الحصول على تطبيق جواز السفر الصحي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المزايا التي تتواجد في تطبيق جواز السفر الصحي عند تحميل التطبيق وتتمثل هذه المزايا في:

- التطبيق يمكن لأي شخص حصل على لقاح كورونا أن يحمله من «جوجل بلاي».

- يمكن لأفراد الأسرة جميعا أن يسجلوا بياناتهم من على التطبيق، ولكن لكل شخص بياناته الخاصة.

- في حالة فقدان الهاتف أو حذف التطبيق يمكن تحميله مرة أخرى بنفس البيانات التي تم التسجيل بها لأول مرة.

- التطبيق يمكن استخدامه بجانب الشهادة الورقية.

- يستخدم في الدخول للمنشآت الداخلية، وكذلك يستخدم عند السفر.

- يشمل رقم القومي الخاص بالشخص بجانب رقم طلب لقاح كورونا.

- يحتوي على بي أر كود لاستخدامه عند السفر.

- التطبيق مجاني لاستخدامه في قضاء المصالح الداخلية في مصر.

التطبيق يمكن استخدامه في مختلف أنواع الهواتف الذكية

وأشار «أيسم» إلى أن التطبيق يمكن استخدامه على الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والأيفون ويمكن إرساله للأشخاص عبر برامج المشاركة ويمكن للمستخدمين تسجيل مرة واحدة فقط بالرقم القومي، مؤكدا على أن التطبيق يعد شهادة إلكترونية مستمرة مع الشخص الملقح لإثبات حصوله على لقاح كورونا.

وختم حديثه أن الأشخاص الذين لا يملكون الهواتف الذكية يمكنهم استخدام الشهادات الورقية فهي لم تلغى بعد ويتم استخدامها في قضاء المصالح والدخول للمنشىآت الحكومية وكذلك يمكن توثيقها من أجل السفر.