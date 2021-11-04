«الخشت» يستعرض تقدم منظومة البحث العلمي بجامعة القاهرة في «إكسبو دبي»

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عرضًا حول منظومة البحث العلمي والعملية التعليمية بالجامعة، خلال فعالية «التعليم في مصر من الحضانة لسوق العمل» بمعرض إكسبو بإمارة دبي، مع وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، وتتضمن العرض عدة محاور أبرزها مشاركة الجامعة الفعالة في المبادرات القومية والعربية والأفريقية، تصنيفات الجامعة العالمية، ومنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة، وتحول الجامعة إلى جامعة ذكية، وإنشاء وتطوير المراكز والوحدات البحثية، وتعديل اللوائح والبرامج الدراسية لتتناسب التعليم الإلكتروني، واستقدام الأساتذة الأجانب لتبادل الخبرات والانفتاح على العالم.

المشاركة في المبادرات الرئاسية والعربية والأفريقية

وعرض رئيس جامعة القاهرة، المشاركة الفعالة للجامعة في المبادرات الرئاسية والعربية والأفريقية، وإطلاق العديد من المبادرات، وحملات التوعية، والقوافل الطبية، من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

وقال الخشت، إن الجامعة شاركت في العديد من المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة «حياة كريمة» لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة «بناء الإنسان المصري» لعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومبادرة «صنايعية مصر» لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات.

وأكد الخشت، أن الجامعة كان لها دور ملموس في مبادرة «وثيقة أمان» من خلال انضمامها لنظام التأمين على الحياة للعمال حفاظًا على حقوق تلك الفئات، وافتتحت أول مقر دائم لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بالجامعات المصرية للمساهمة بفعالية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشار الخشت، إلى أن الجامعة ساهمت في مبادرة «100 مليون صحة» ومكافحة «فيروس سي» والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات والأمراض غير السارية، حيث تعاونت الأطقم الطبية بالجامعة مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات.

التصنيفات الدولية

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تنافس بقوة في كافة التصنيفات الدولية وفي مختلف التخصصات على مستوى العالم، وتحقق تقدمًا غير مسبوق في أغلب التصنيفات الدولية، وتحتل موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات.

وأوضح الخشت، أن الجامعة استطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة سياساتها الجديدة وبرامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تُعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية في اغلب التصنيفات، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات تصل إلى 150 مركزًا في العديد من التصنيفات وتقدمت 7 أضعاف في بعضها، وتقدمت بشكل غير مسبوق في 8 تصنيفات دولية.

منظومة البحث العلمي والنشر الدولي

ولفت الخشت، إلى أن إدارة الجامعة نجحت في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية ذات المنفعة العامة التي تساهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وجهت الأبحاث العلمية لأن تكون تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي للأبحاث، بالإضافة إلى التركيز على مجالات بحثية لم يكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة، ومواكبة الأبحاث المنشورة للتطور في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وأنشأت منصة لتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت العديد من الخطوات لدعم النشر الدولي للأبحاث العلمية بما ساهم في تطوير المنظومة البحثية والعلمية بها، ووضعها في مكانة متميزة في ريادة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، ومنها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس ونيتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، وتحويل العديد من المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي لمساعدة الكليات لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية.

التحول نحو الجامعة الذكية

وأوضح رئيس الجامعة، خطة التحول إلى جامعة ذكية على المستوى الإداري والتعليمي وإنشاء منصة تعليمية ذكية للتعليم عن بُعد تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة، وتطوير لوحة قيادة مركزية هي الأولى من نوعها، بما ساهم في الارتقاء وتسريع الخدمات التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة وكود لكل طالب على مستوى جميع الكليات ليستخدمه في جميع خدماته بالجامعة.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة نفذت مشروع التحصيل الإلكتروني للمصروفات وخدمات الطلاب بشكل مركزي وبرؤية شاملة تحت شعار «نحو حرم جامعي لا نقدي» على مستوى جميع الكليات، مما أتاح لجميع الطلاب دفع المصروفات ورسوم الخدمات والمدن الجامعية من أي مكان وفى أي وقت من خلال التعاون مع وزارة المالية والبنوك وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما أدى إلي زيادة كفاءة عمليات التحصيل ومحاربة أشكال الفساد المتنوعة.

إنشاء وتطوير المراكز والوحدات البحثية

وعرض الخشت، ما أنجزته الجامعة في إنشاء وتطوير المراكز والمعامل والوحدات البحثية والخدمية والتعليمية بالجامعة وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتتماشى مع المواصفات العالمية، حيث تم تطوير 67 مركزًا ومعملًا ووحدة بحثية، وأنشأت العديد من المراكز والوحدات,

ومن بين المراكز، «مركز رعاية الموهوبين، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز دعم الباحثين، ومركز القياس والتقويم والامتحانات، ومركز تدريب التعامل الأخلاقي مع الحيوانات، وإنشاء وحدة للتصنيف الدولي، ووحدة لإدارة الشركات والمشروعات الإنتاجية، ووحدة رصد ودراسة مشكلات محافظة الجيزة، ومجمع المعامل الافتراضي، ومركز طب الأسنان الرقمي، وحاضنة ريادة الأعمال الأولى في الجامعات المصرية الحكومية».

تعديل اللوائح والبرامج الدراسية

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الجهود المبذولة في تعديل وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية (1325 لائحة)، ونُظم دراستها وامتحاناتها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكتروني، ونجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج منذ نهاية عام 2017.

التعاون الدولي واستقدام الأساتذة الأجانب

واستعراض الخشت، رؤية الجامعة في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه تم عقد نحو 200 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم في مجالات تطوير منظومة البحث العلمي، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير منظومة التعليم، وتبادل الأساتذة والطلاب، واستقدام أكثر من 590 خبيرًا من الأساتذة الأجانب في كافة التخصصات.

وأوضح الخشت، أنه تم استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس في كافة الكليات، بهدف نقل الخبرات وزيادة الوعي لدى الطلاب بثقافات وحضارات الدول المختلفة وزيادة الاحتكاك بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعلماء الأجانب، بما يساهم في وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليا وخارجيا.