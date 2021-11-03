تعرف على سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر 2021، مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليتداول أمام العملة المحلية عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس.

ووفقاً لآليات العرض والطلب يتم تحديد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف في مصر منذ نهاية عام 2016.

وتتابع «الوطن» سعر صرف العملة السعودية اليوم، في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الرئيسية في السوق المحلي، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، مستوى سعري عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، وصول سعر الريال أمام الجنيه، إلى 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يباع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسعري شراء وبيع بالشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، كالآتي: 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

عند 4.18 جنيه يباع الريال السعودي عند أعلى سعر شراء، داخل أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

يُعرض سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.04 جنيه للشراء، وهو أدنى سعر شراء للعملة السعودية بالسوق المحلية.