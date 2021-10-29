استعدادات مكثفة في 3 محافظات لمواجهة موسم السيول والأمطار

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لفصل الشتاء وموسم الأمطار، قائلا: «نستعد للسيول ولأي طارئ بسبب التغيرات المناخية، منذ حوالي 4 أشهر تقريبا، كي يستمتع الجميع بالمجيء إلى عروس البحر المتوسط، فإسكندرية تتحب في الصيف والشتا».

تطهير 64 ألف مطبق و38 ألف شنيشة بالإسكندرية

وأضاف «الشريف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنَّ أعداد الشنايش والمطابق التي تستخدم لسحب مياه الأمطار أعداد كبيرة، فعدد المطابق أكثر من 64 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وكل ذلك يجب تطهيره من قبل لجاهزية استقبال الأمطار.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية محطات الترومبات والصرف الصحي حوالي مليون و900 ألف متر مكعب، كما جرى تجهيز المصبات والمصارف بالتعاون مع وزارة الري لتطهيرها، منوها أن حجم الأمطار يصل لـ 8 و7 ملايين متر مكعب، ووصل حجمها خلال «عاصفة التنين» لـ 10 ملايين متر مكعب.

تمركزات من الزعفرانة حتى رأس حدربة بالبحر الأحمر

على صعيد متصل قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، إنَّ المحافظة تمتد لـ 1080 كيلو تقريبا على ساحل البحر الأحمر، ويوجد مخرات للسيول على المناطق المطلة على الساحل، بواسطة وزارة الموارد المائية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لحدوث السيول.

وأضاف «حنفي»، خلال مكالمة هاتفية بنفس البرنامج، أن المحافظة شهدت في 20 أكتوبر من العام الماضي سيول سقطت على الطريق، وجرى إنشاء تمركزات على الطريق بداية من الزعفرانة حتى رأس حدربة للأوناش وسيارات شفط المياه والدفاع المدني والإسعاف بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والقوات المسلحة.

3 مراحل في خطة محافظة شمال سيناء

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك خطة موضوعة استعدادا لاستقبال موسم الأمطار، وجرى تقسيم الخطة إلى 3 مراحل رئيسية، مرحلة ما قبل موسم الأمطار والسيول، وهذه هي المرحلة الحالية، وتتضمن تطهير المجاري المائية وعمل السدود التحويلية وإعادة توزيع الأدوات والمهمات المستخدمة.

وأضاف «شوشة» خلال مكالمة هاتفية في نفس البرنامج، أن المرحلة الثانية وهي مرحلة سقوط الأمطار والسيول، وتتضمن تجيهز السيول البالغ عددها 6 سدود مختلفة الأحجام، وأشهرها سد الروافعة، لتخزين أكبر قدر من المياه، إضافة لتجيهز السيول التصادمية.

ولفت أن المرحلة الثالثة من الخطة وهي ما بعد السيول، وتستغرق وقتا حيث يتم ترتيب المناطق التي جرى عزلها بسبب السيول، والتفكير في إعادة استخدام المياه في السدود.