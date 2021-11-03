طقس شمال سيناء.. رياح محملة بالأتربة وغيوم كثيفة وحملات لتطهير مخرات السيول

شهد طقس شمال سيناء غيوم كثيفة بسماء القرى والمدن، واختفاء تام لأشعة الشمس، اليوم الآربعاء، بالتزامن مع اعتدال دراجات الحرارة، وهبوب رياح تراوحت ما بين باردة ومتوسطة على المناطق الساحلية والصحراوية.

حملات لتظهير مخرات السيول

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، فى بيان له، أن جهاز المدينة شن حملات لتظهير مخرات السيول ورفع الزراعات الصغيرة من المجرى بوسط العريش، وتحذير أصحاب الزراعات من إنشاء العشش أو وضع أسلاك وخراطيم تستخدم فى الزراعة داخل المجرى بالعريش ، كما تم تطهير مجرى السيل من القمامة، مع التنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة في المجرى ما يتسبب في إعاقة حركة المياه حال هطول سيول من المناطق الجبلية بوسط سيناء.

هبوب رياح محملة بألاتربة

وأكد سكان المناطق الصحراوية بمدن نخل والحسنة والقسيمة والمناطق الملاصقة لجبل الحلال والحمادات، أن المنطقة شهدت هبوب رياح محملة بألاتربة، بدأت مساء أمس حتى صباح اليوم، وخاصة فى المناطق الخالية من التجمعات السكنية، ما دعا السكان إلى التزام المنازل منذ المساء حتى الصباح خوفا من زيادة سرعة الرياح ووقوع حوادث.

تأمين حظائر الأغنام والإبل

وأضاف أبناء القبائل أن غالبية سكان المنطقة بدأوا بالفعل فى تأمين حظائر الأغنام والإبل المجاورة للمنازل بأغطية بلاستيكية لتقيهم من الأمطار حال سقوطها، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار خلال الآيام القليلة القادمة