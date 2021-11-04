مايان السيد ترد على انتقادات «باطها»: «أنا حرة وربنا يشفي»

أثارت الفنانة مايان السيد جدلاً على السوشيال ميديا، بعد تدويناتها الأخيرة بشأن تحرش البعض بجزء من جسدها وهو «باطها»، مؤكدة أنه هذا الأمر غريب بالنسبة لها، خاصة أن الانتقادات جاءت لها عن طريقة تصويرها خلال جلسات التصوير الأخيرة.

مايان السيد تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

وردت مايان السيد على الانتقادات قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «أنا حرة ارفع دراعي انزل دراعي، مليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ باطي ربنا يشفي»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور ما بين الانتقاد والتأييد.

تصريحات مثيرة للجدل

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها الفنانة بتصريحات جريئة، ولكنها قد تحدثت منذ فترة عن الإعلامية رضوى الشربيني التي تحولت للتحقيق بسبب حديثها عن غير المحجبات وقالت مايان وقتها، «لا اتفق معها في آرائها ولكني ادعمها».

وقد كشفت سابقًا، تعرضها للتحرش علي يد زميل لها في أحد أعمالها الفنية ولكنها لم تفصح عن اسمه، لافتة أن وقتها لم تكن مدركة لمعني كلمة «تحرش»، مبديه ندمها على عدم اتخاذ أي إجراء وقتها.

معلومات عن الفنانة مايان السيد

لمع اسم الفنانة الشابة بعد ظهورها في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف، وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي، وزادت شهرتها من خلال مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال وعلا غانم ومحمود عبد المغني، حيث جسدت دور ابنة ياسر جلال.

شاركت الفنانة في العديد من الأعمال الدرامية المختلفة في السباق الرمضاني لعام 2021؛ من خلال مسلسل هجمة مرتدة، حرب أهلية ولعبة نيوتن، حيث قدمت خلال مسلسل لعبة نيوتن شقيقة منى زكي، وحازت على إعجاب الجمهور خاصة أن الدور كان به تحول تدريجي.