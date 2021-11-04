«الإنتاج الحربي»: عقد شراكة مع «نانوفوس» اليونانية لإنتاج تركيبات الطلاء الذكية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير اليوناني بمصر نيقولاس جاريليديس، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس اليونانية لوانيس أرامبتزيس، وخالد محمد حمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة «كريازور»، وذلك بهدف التعاون في مجال تصنيع البويات المائية وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام تكنولوجيا «النانو»، بحضور محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

شهد الوزير «مرسي» والسفير اليوناني، توقيع عقد شراكة بين شركة «هليوبوليس» للصناعات الكيماوية مصنع «81 الحربي» وشركتيّ «كريازور» و«نانوفوس» ووقع العقد المهندس خالد محمد حمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة «كريازور»، ولوانيس أرامبتزيس مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «نانوفوس» وممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية

وأوضح أنَّ التعاون يهدف إلى تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام تكنولوجيا «النانو».

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ استراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبما يعود بالنفع على المواطنين و يساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيراً إلى أنَّ العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائماً لزيادة التعاون في المجالات كافة.

سفير اليونان: نقدر مصر رسميا وشعبيا

أعرب السفير اليوناني، عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والمتمثلة في وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة في كل من اليونان ومصر، معرباً عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان علي مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادي الرصين لمصر في المنطقة والذي يحظي باحترام المجتمع الدولي بأسره، مؤكّداً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

وأشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس اليونانية لوانيس أرامبتزيس، إلى أنَّ شركة «نانوفوس» اليونانية هي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام تكنولوجيا «النانو»، مضيفاً أنَّ هذا التعاون المشترك سيسهم في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو تكنولوجي في إنتاج الدهانات المختلفة.

من جهته، أعرب خالد محمد حمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة «كريازور»، عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات، مؤكداً أنَّه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بنقل التكنولوجيا وتسليم نسخة من كل الوثائق الفنية المتعلقة بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق بالإضافة إلى الإشراف الفني على مراحل الإنتاج والجودة.

وبدوره، أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إيمان الوزارة بأهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة في إطار سعيها لمواكبة معايير الجودة العالمية.