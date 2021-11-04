«القوى العاملة» تعين 1755 شابا منهم 39 من ذوي الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة 1755 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 39 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل-، وتسجيل 5500 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1890 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

17 منحة مولود جديد

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية صرفت منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 17 منحة مولود جديد بإجمالي 34 ألف جنيه ، و17 منح زواج مبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه على الرعاية الاجتماعية 87 ألف جنيه لـ35 عاملًا من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ3 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية صغري وكبرى.

وأضاف مدير المديرية، في تقريره عما تمّ إنجازه في سبتمبر الماضي، أنَّ المديرية أجرت تفتيشا على 525 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 21 ندوة توعية عمالية وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.

تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تمّ التفتيش على 79 منشأة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ24 منشأة أخرى، والتفتيش على 280 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنَّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 80 شكوى عمالية، تمّ تسوية اثنين منها ودياً، وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية، و51 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، إضافة إلى استخراج ترخيص عمل فلسطيني الجنسية، إلى جانب تنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ12 متدرباً.