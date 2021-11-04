في عيد الحب.. أبرز الزيجات الفنية الطويلة: دلال وسمير غانم ومنى زكي وحلمي

يحتفل العالم اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر من كل عام، بـ عيد الحب، كلاً منهم على طريقته الخاصة، فمنهم من يقدم الهدايا والورود، ومنهم من يفضل الجلوس في المنزل، ولكن في الوسط الفني الأمور تختلف بعض الشيء، خاصةُ بعد انفصال عدد كبير من الأزواج عن بعضهم البعض، بعد مدة قليلة من الزواج لأسباب مختلفة، ولكن هناك زيجات استمرت طويلاً، واحبها الجمهور كـ ثنائي مميز.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز زيجات الوسط الفني الأكثر استمراراً.

محمود ياسين وشهيرة

ظل زواج الفنان محمود ياسين وشهيرة هو الأشهر في الوسط الفني، حيث استمر زواجهما لـ 50 عاماً، حيث تزوجا هذا الثنائي في 1970، بعد قصة حب طويلة، واستطاعا معاً أن يقدما أعمالاً فنية ناجحة، ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

حسن مصطفى وميمي جمال

صرحت الفنانة ميمي جمال، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» أنها تزوجت من الفنان حسن مصطفى، في عام 1966، والذي دام لمدة 49 عاماً، كما أسفرت هذه الزيجة على انجاب ابنتيهما نجلا، ونورا.

دلال عبد العزيز وسمير غانم

شكلت قصة الحب التي حدثت بين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حالة فريدة من نوعها بين الزيجات الفنية، خاصةُ بعد استطاعتهما الابتعاد عن العديد من المشاكل، واستمر زواج الراحلين سمير ودلال، لمدة 37 عاماً، حيث تزوجا في 1984، والذي انتهى برحيل الاثنين، تاركين ابنتيهما دنيا وأيمي سمير غانم.

ممدوح عبد العليم والإعلامية شافكي المنيري

تزوج الفنان ممدوح عبد العليم، من الإعلامية شافكي المنيري، بعد قصة حب طويلة جاءت عن طريق الصدفة، بحسب ما قال في خلال لقاء تليفزيوني سابق له، أنه تعرف على زوجته أثناء عمله في الجزء الخامس من مسلسل «ليالي الحلمية» في سنة 1996.

واستمر زواج ممدوح عبد العليم، والإعلامية شافكي المنير، حتى وفاته، والذي أسفر عن ابنته الوحيدة هنا.

أحمد حلمي ومنى زكي

تزوجت الفنانة منى زكي، من أحمد حلمي في عام 2002، حيث يستمر زواجها قرابة الـ 19 عاماً، حتى الآن، وأشارت زكي، من خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن والدها رفض حلمي في البداية، نظراً لأنه مازال في بداياته الفنية، ولا يتمتع بالشهرة.