إنذار رسمي لنقابة الموسيقيين لمنع «ويجز» من الغناء

أرسل أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنذارًا رسميًا للفنان هاني شاكر بصفته نقيبا للموسيقيين طالبه فيه بوقف مطرب الراب «ويجز» عن الغناء بعد اعتدائه على صحفي بشكل سافر ومستفز أثناء عرض فيلم له، ورغم أن الصحفي المعتدى عليه أو نقابة الصحفيين لم يتقدما ببلاغ ضد مطرب الراب «ويجز» إلا أن تصرفه المشين هذا لا يليق بشخص يدعي أنه فنان، حسب وصف محفوظ.

تفاصيل البلاغ

وأردف «محفوظ» بانذاره على ضوء تلك التصرفات غير اللائقه من «ويجز» بالاعتداء على الصحفي والتي في حالة صمتنا عنها قد تكون سنه يتبعها الفنانون إذا لم يتم اتخاذ إجراء صارم تجاه تصرفات ويجز، «فلهذا تقدمنا بانذار رسمي للسيد نقيب الموسيقيين باعتباره المختصم قانونا طبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978. للاتخاذ قرار بإيقاف (ويجز) عن الغناء وعدم التعامل معه».

سلوك مرفوض

وأضاف محفوظ بإنذاره الرسمي أن الاعتداء على صحفي يمثل جريمه وسلوك مرفوض و«عليه نطالب نقيب الموسيقيين بالبحث في سجلات النقابه عن وجود المطرب (ويجز) كعضو نقابي من عدمه، وتقييم موقفه المشين وإصدار قرار بإيقافه عن الغناء. وإلغاء أي تصاريح عمل له ومنع التعامل معه».

واختتم محفوظ انذاره حيث أن مواقف نقابة الموسيقيين المشرفة والقرارات التي أصدرتها من قبل لأي شخص يمتهن الغناء ويقوم بتصرفات غير لائقه دوما ما يتخذ ضده إجراءات فورية، حرصا على الصورة المفترضة للفنان و«أن الاعتداء على الصحفيين يمثل إهدارا لحرية الكلمة والرأي في دولة الحريات، فلذلك طالبنا بوقف ويجز وعدم استصدار تصاريح عمل له نهائيا أو لمدة تحددها نقابة الموسيقيين».