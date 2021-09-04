مصطفى كامل: لا أنوي الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين و«العيسوي» الأنسب

تخطى مصطفى كامل الفترة الصعبة التي كان يعيشها بداية من أزمة مرضه وبعدها مرض والدته وابنته، وقال «كامل» لــ«الوطن»، إن هذه الفترة من فترات حياته الصعبة لم تكن هينة، ولكنه اكتشف كما كبيرا من المحيطين له الذين صبروه على ما مر به من أزمات، وجعلوه يعبرها بأمان وسلام، وعلى رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدة، والدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.

مصطفى كامل وتفاصيل أزمة مرضه

وعن ألبومه الجديد، قال مصطفى كامل، إنه بالتزامن مع طرح الأغنية الأولى من الألبوم كان ثاني يوم في المستشفى، ولكنه يقوم حاليا بطرح أغنية تلو الأخرى والأغاني تحصد نسب مشاهدة عالية، وأنه راض على النجاح الذي حققته الأغاني، ويعد الجميع بالكثير من الأغاني الجيدة خلال الفترة المقبلة.

مصطفى كامل ونقابة الموسيقيين

وبخصوص الترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية خلال الفترة الماضية، بعدما ترشح سابقا وخسر الانتخابات، أكد «كامل»، أنه لا ينوي الترشح للنقابة مرة أخرى وأنه سيركز في الفن خلال الفترة المقبلة، لأنه يريد تقديم الكثير من الأغاني بناء على طلب الجمهور.

وعن اختياره لمن يصلح ليكون نقيب المهن الموسيقية القادم، قام مصطفى كامل بترشيح أحمد العيسوي، مؤكدا أنه من الأكثر الموسيقيين خلقا ويحب الجميع ويراعى ظروف الجميع، وسيكون قديرا بهذا المنصب المهم.

وعن عيد ميلاده الذي احتفل به مؤخرا، قال مصطفى كامل لـ «الوطن»، إنها كانت مفاجآة من زوجته حيث قامت بدعوة جميع أصدقائه المقربين ومنهم حكيم وعمر كمال وأحمد العيسوي ومحمود الحسيني وعمر كمال ومحمود الليثي ونجوان ومعتمد جمال وغيرهم من المقربين، مؤكدا على سعادته بذلك اليوم الذي جاء له بعد فترة مرض صعبة مرت عليه، حيث أخرجه الاحتفال من المود السيئ الذي كان يعيش فيه خلال الفترة الماضية.