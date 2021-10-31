الموسيقيين: حفل ويجز ليس مخالفا.. الراب له طبيعة خاصة

علق علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على إحياء ويجز وعفروتو حفلًا كامل العدد، قائلًا: «أغاني الراب لها طبيعة خاصة في الموسيقى، إذ يستخدم المغني دي جي وليس فلاشة .. نحن لا نراقب موسيقى، ونراقب الحركة والكلمة والتعامل مع الجمهور لأن الفنان يكون مسؤولا عن الجمهور الذي يحضر حفلاته».

ويجز وعفروتو ليسا عضوين في النقابة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد: «ويجز ليس عضوا في النقابة، لكنه يحصل على تصاريح، وكذلك عفروتو، وبالتالي فإنهما لم يخالفا قرارات النقابة، لأن لون الراب موجود على أرض الواقع وله جمهور في مصر».

دورنا منع الغناء بألفاظ خارجة

وتابع المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية: «دور النقابة منع مغني الراب من غناء ألفاظ خارجة وأن يحترم الجمهور وخشبة المسرح وعدم قول ما يخالف القيم والعادات والتقاليد المصرية الرصينة، وبالتالي نحن نعمل على أن تكون كل المجموعات الموجودة على الساحة الفنية تحت إدارتنا وتصرفنا حتى نوجههم التوجيه السليم والصحيح وحماية المجتمع المصري لأن هناك أجيال تربى على الموسيقى والأغاني».

وأوضح علاء عامر: «مؤدو الراب يوقعون على إقرار في النقابة بأنهم ملتزمون بالعادات والتقاليد، وعرض أغانيهم على النقابة قبل أن تظهر للجمهور لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على ما يخالف التقاليد المصرية أم لا».