طقس مشمس في الإسكندرية مع عودة الرطوبة وانخفاض توقعات الأمطار

ساد طقس مشمس بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، وسط ضعف توقعات هطول الأمطار وارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، قبل أيام من بدء أولى نوات الشتاء وفقاُ لجدول الأمطار، ومن المتوقع أن تبدأ نوة المكنسة في يوم 16 من الشهر الجاري لتعلن قدوم الشتاء والأمطار الغزيرة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الخميس، 28 درجة مئوية، بارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ارتفاع درجة الرطوبة إلى 62% ، وزيادة سرعة الرياح لتصل إلى 21كم/ ساعة، ما تسبب في ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي، وسط توقعات بهطول أمطار تصل إلى 10% فقط على معظم أحياء المدينة الساحلية.

الإسكندرية تستعد لنوة المكنسة

فيما بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي في الاستعداد المبكر لنوة المكنسة التي من المتوقع أن تحل على المدينة منتصف الشهر الجاري وجرى الإعداد الجيد لتنفيذ الخطة المحكمة التي تم وضعها قبل بداية موسم الأمطار والتأكد من جاهزية كافة محطات الصرف والمعدات الخاصة بعمليات رفع المياه.

وتعد نوة المكنسة، هي أولى النوات الشديدة على المدينة الساحلية، ، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية بالإضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة، وعادة ما تشهد المدينة الساحلية فرض حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات النوة.