الطقس في الإسكندرية.. أسبوع خريفي مميز قبل نوة الأربعاء

يشهد الطقس في الإسكندرية حالة من الاستقرار خلال الأسبوع الجاري، يمتد ذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، قبل أن تستقبل المدينة الساحلية موجة أمطار غزيرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، حيث وجه بالاستعداد للنوة، التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة الساحلية يوم الأربعاء المقبل.

الشمس الساطعة شاهدة على استقرار الطقس في الإسكندرية

وعن حالة الطقس في الإسكندرية خلال الأيام الجارية، فتشهد سطوعاً للشمس معظم ساعات النهار، وغياب الأمطار، حيث تتراوح نسبة سقوطها 2% فقط، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 71%، مع درجة حرارة تتراوح حول 27 درجة مئوية، بينما تبلغ سرعة الرياح 12 كيلومتراً في الساعة.

تقلبات الطقس في الإسكندرية تبدأ الأسبوع المقبل

ورغم ذلك الجو الخريفي المميز، إلا أن إعلان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن استعداد المحافظة لاستقبال «نوة» يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تبعه تأكيد على اتخاذ كل الإجراءات على مستوى إدارة الصرف الصحي والمياه والجهات التنفيذية ومديرية التعليم والتضامن والصحة.

استعدادات المحافظة لأي تغيرات في طقس الإسكندرية

واضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن القدرة الاستيعابية للمصارف بالإسكندرية، تبلغ مليون و900 ألف متر مكعب من المياه، منوهاً إلى أن الكميات الزائدة عن هذا الحد تطفو فوق سطح الأرض، ويتجه بعضها نحو المناطق العشوائية الموجودة تحت الأرض.

لذا فقد شدد المحافظ على تنظيف الشنايش الخاصة بتصريف مياه الأمطار، والاستعانة بسيارات الكسح وشفط المياه التابعة لشركة الصرف، التي يتم توفيرها في كافة مناطق الإسكندرية، تحسباً لحدوث أي حالات محتملة لتراكمات المياه في شوارع المدينة.