أخبار الإسكندرية.. مخاوف من الغرق واستعداد لنوة الأسبوع المقبل

شهدت أخبار الإسكندرية أحداثا عديدة خلال الساعات الماضية، على جميع النواحي، إذ برزت المخاوف من غرق الإسكندرية وفقا لتوقعات رئيس الوزراء البريطاني كالحدث الأبرز، فيما كان الإعلان عن حدوث نوة الأربعاء المقبل ضمن الأحداث الهامة، بالإضافة إلى صرف زراعة الإسكندرية 50% للمزارعين الذين لم يستخرجوا الكارت الذكي، وإعلان متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية رفع سعر تصوير السيشن إلى 1500 جنيه.

أخبار الإسكندرية.. مخاوف من الغرق

برزت مخاوف عدة حول غرق الإسكندرية، فيما أكد الدكتور أحمد الشاذلي، الأستاذ المساعد في قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن» أن بروز مصطلح غرق مدينة الإسكندرية في مؤتمر قمة المناخ الذي يشير إلى إمكانية اختفائها برفقة شنغهاي وميامي عند ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما قيل عن غرق الأراضي المنخفضة أمر حقيقي وتم الحديث عنه منذ 20 عاما، مؤكدًا أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يجعل المناطق المنخفضة مثل الإسكندرية والدلتا عرضة للغرق، إلا أن ذلك الأمر لن يحدث بين يوم وليلة ومن المتوقع ألا يحدث في وقت الجيل الحالي، إن حدث.

الإسكندرية في انتظار نوة الأسبوع المقبل

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وجود نوة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تبعه تأكيد على اتخاذ كل الإجراءات على مستوى إدارة الصرف الصحي والمياه والجهات التنفيذية ومديرية التعليم والتضامن والصحة.

وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، اليوم، أن القدرة الاستيعابية للمصارف الإسكندرية مليون و900 ألف مكعب مياه، منوهًا إلى أن الكميات الزائدة عن هذا الحد تطفو فوق سطح الأرض ويتجه بعضها نحو المناطق العشوائية الموجودة تحت الأرض، لذا شدد على تنظيف الشنايش والاستعانة بسيارات الصرف التي يتم توفيرها في كافة مناطق الإسكندرية تحسباً لحدوث أي حالات غرق.

زراعة الإسكندرية: صرف 50% لمن لم يستخرج الكارت الذكي

قال المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، في بيان، إنه تم التوجيه بضرورة تطبيق منظومة الكارت الذكي لصرف الأسمدة قام المهندس هاني عبد العظيم، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب بمتابعة تسليم المزارعين للكارت الذكي، إذ تم أيضا صرف 50% للمزارعين الذين لم يستخرج الكارت لهم بجمعية الصاعدة الزراعية.

سيشن التصوير في متحف المجوهرات الملكية بـ 1500 جنيه

اعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، رفع أسعار التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو الخاص بالزفاف والخطوبة «فوتسيشن غير تجاري» بتذكرة ثمنها 1500 جنيه مصري بدلا من 800 جنيه، وذلك وفقاً لقرار وزارة الآثار برفع قيمة التصوير في الأماكن الأثرية مع شرط موافقة السلطة المختصة بمقر وزارة السياحة و الآثار بالزمالك.