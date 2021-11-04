الحكومة تنفي إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وبدء تحصيل غرامة التأخير

نفت الحكومة ما تردد مؤخرا على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات، مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّه لا نيّة لديها لفعل هذا الأمر، كما لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.

حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، الخاص بنفي إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات، أنّ المهلة سارية كما هي دون إلغاء أو توقيع غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوما لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.

تحري الدقة قبل نشر المعلومات

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.