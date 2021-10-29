مصدر أمني ينفي إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات، وتحصيل غرامات تأخير عقب إنتهاء التراخيص، كما نفى المصدر صحة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأكد المصدر، أن كافة الإجراءات التي يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، ومن بينها تركيب الملصق الإلكتروني، تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونيا للتسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.