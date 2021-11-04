نشوى مصطفى بعد تعرض ابنتها للتحرش: «محتاجين إصلاح مجتمعي واللي جاي مرعب»

هاجمت الفنانة نشوى مصطفى سلوكيات المجتمع في الوقت الحالي، وما يحدث به من جرائم بشعة، وقتل وتحرش، وكان آخرها تعرض ابنتها مريم للتحرش، ولكنها تنازلت عن المحضر، بعد القبض على المتهمين.

وكتبت نشوى مصطفي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة: «اللي جاي صعب لو ما ابتديناش من دلوقتي، السلوك الفردى الهمجي بالوقت حيتحول لظاهرة وسلوك عام، القبح هينتشر أكتر وأكتر والبلطجة هتزيد وكل ماهو لا أخلاقي هيعم».

وأضافت مصطفي، «المجتمع ملامحه بتتشوه، دي مش ملامحنا، سمات شخصيتنا بتضيع، النخوة والشهامة والرجولة والجدعنة والحياء والاحترام بقت صفات شبه مش موجودة، اللى جاي مخيف ومرعب، وهيطول الكل».

وتابعت: «محتاجين إصلاح مجتمعي وده لازم كلنا نساعد بعض فيه، نكون تيار جماعي، البيت والإعلام والفن والدين كله يشتغل مع بعضه علشان ننقذ السفينة قبل ما تغرق بينا، انشروا الحب فالقبح ينتشر والفزع قادم للجميع لو ما ابتديناش، اللهم الغوث والمدد، اللهم انظر إلينا بوجهك الكريم نظرة تنير القلوب وتزيل مافي الأرواح من جهل وحمق».

نشوى مصطفى تعلن تعرض ابنتها للتحرش

وقد أطلقت الفنانة نشوى مصطفى استغاثة منذ أيام عبر حسابها على فيسبوك، بشأن تعرض ابنتها للتحرش والمضايقات على كوبري المنصورية بالهرم، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التعاطف معها، وأسرعت الأجهزة الأمنية لرصد واقعة التحرش، والقبض على المتهمين، الذين أحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

نشوى مصطفى تتنازل رسمياً عن قضية التحرش

ومن جانبه، وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر لقيادات الدولة، بعض القبض على مرتكبي واقعة التحرش لابنتها، أمس الأحد، على أحد الطرق الرئيسية، وقالت نشوي مصطفي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنها قدمت تنازلا رسميا للنيابة، حفاظا على مستقبل المتهمين، ولمراعاة شعور أمهاتهم، موضحة «أنا تنازلت عن الجزء اللي يخصنا بس رئيس النيابة بلغنى إن حق الدولة مش من حقى اتنازل عنه».