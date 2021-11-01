كواليس إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى.. بكاء واعتذار

«بكاء واعتذار» كلمتان تلخص كواليس تنازل ابنة الفنانة نشوى مصطفى، عن قضية المتهمين بالتحرش بها خلال سيرها على كوبري بالمنصورية.

وطوال 6 ساعات باشرت نيابة الهرم تحقيقاتها مع المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بتهمة الفعل الفاضح، واستمعت لأقوالهم وأقروا بارتكابهم الجريمة، خلال مشادة كلامية وخلاف مروري حدث بينهم، إلا أن الأخيرة قررت التنازل بمحض إرادتها عن القضية؛ حرصًا على مستقبل الشباب صغار السن؛ وعليه قررت النيابة إخلاء سبيل سائق السيارة بضمان مالي، وحجز مالكها والتباع؛ لحين ورود تحريات المباحث.

بكاء ورجاء أسر المتهمين

وحضرت الفنانة نشوى مصطفى بصحبة ابنتها، تحقيقات النيابة العامة، وتعرفت الأخيرة على المتهمين المقبوض عليها، وأقرت أنهم هم أصحاب الفعل الفاضح بالإشارة إليها بأصابع اليد، وبعدها قررت التنازل عن الاتهام بمحض إرادتها بعد بكاء ورجاء أسر المتهمين، الذين أقروا بخطأ أبنائهم، مؤكدين أن ما ارتكبوه نتيجة حداثة سنهم وعدم إدراكهم لتلك المواقف.

نشوى مصطفى: مصر اختلفت

وبعد انتهاء التحقيقات، قالت الفنانة نشوى مصطفى في منشور لها على فيسبوك: «بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله، تم القبض على العربية باللي كانو فيها فى أقل من أربع ساعات، للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هم وغيرهم عرفوا أن مصر اختلفت، وكله متسجل، وأن عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون».

وأضافت «يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبوا منى أنى استمر فى القضية، بس حرصًا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا، أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة، ربنا يهديهم اللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتى أنهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة».