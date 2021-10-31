إخلاء سبيل متهم بالتحرش بابنة نشوى مصطفى.. وحجز اثنين آخرين

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بإخلاء سبيل سائق السيارة التي ارتكب مستقلوها، واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، أعلى كوبري المنصورية بالهرم، وذلك بكفالة مالية.

كما شمل القرار، حجز مالك السيارة والتباع العامل عليها، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين الـ3 في الحادث، بعدما نشرت الفنانة منشورا، قالت فيه إن ابنتها تعرضت للتحرش في الهرم.

تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون، تعمل في مجال نقل المواد الغذائية، وحدث خلاف مروري بين المجني عليها والمتهمين، فصورتهم بهاتفها، وأثناء ذلك، خدشوا حياءها بحركات غير لائقة، حيث تمكن المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين من القبض عليهم، بعد تحديد مكان تواجدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق التي أصدرت القرار المتقدم.