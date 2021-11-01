جيران المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى: «مصدومين عشان السواق محترم»

خلال الأيام الماضية تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمنشور للفنانة نشوي مصطفي توضح فيه تعرض ابنتها للتحرش بواسطة شباب يستقلون سيارة، وأداء حركات غير لائقة بأصابعهم، ونشرت صورة للسيارة، توضح رقمها، وعلى الفور، وجّه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالقبض على المتهمين، حيث تمكن فريق أمني أشرف عليه اللواء علاء فتحي، مدير المباحث، من رصد السيارة وتحديد هوية مستقليها، والقبض عليهم في البدرشين، واقتيادهم الى قسم الشرطة بعد تحرير محضر بالواقعة، وعند العرض على جهات التحقيق تنازلت نجلة الفنانة نشوي مصطفي عن البلاغ، معللًة ذلك أنه من دافع الخوف على مستقبلهم خاصة أنهم صغار السن ورأفة بأسرهم.

وبعد تنازل نشوي مصطفى عن البلاغ المقدم ضد المتهمين، التقت «الوطن» بأحد أهالي قرية العزيزية التابعة لمركز البدرشين، التي يقطن بها سائق السيارة ومالكها والتباع، لكشف كواليس الواقعة، بعد قرار إخلاء سبيلهم عقب تنازل الفنانة عن القضية.

صدمة جيران المتهمين

وقال محمد حرب، جار سائق السيارة بواقعة التحرش بنجلة الفنانة نشوى مصطفى: "سائق السيارة اسمه مصطفى، تاجر جملة وبيشتغل على عربية أخوه، بيطلع الساعة 9 الصبح ويرجع الساعة 12 بالليل، ويتمتع بسمعة حسنة بقريتنا العزيزية، وعرفنا الموضوع من خلال منصات التواصل الاجتماعي بالصدفة".

وأضاف الجار: «من أول ما عرفنا بالموضوع، والقرية كلها متأثرة ومصدومة، وطبعا الحركة اللى اتعملت من اللى كانوا جنب السواق حركة مش حلوة، ومحدش يعملها، بس مصطفى السواق سمعته كويسة في البلد كلها، وميرضاش يعمل حركة زي دي».

وأوضح أن سائق السيارة مشهود له بحسن السمعة داخل القرية، ولم يسبق له ارتكاب مثل تلك الوقائع.

ابنة نشوى مصطفى تتنازل عن البلاغ

وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بتهمة الفعل الفاضح، كما استمعت جهات التحقيق لأقوالهم، وأنكروا ارتكاب الواقعة، كما قررت ابنة الفنانة نشوى مصطفى التنازل عن القضية بإرادتها، وذلك حرصًا على مستقبل الشباب صغار السن، بعد بكاء ورجاء أسر المتهمين، الذين أقروا بخطأ أبنائهم، مؤكدين أن ما ارتكبوه نتيجة حداثة سنهم وعدم إدراكهم لتلك المواقف.

نشوى مصطفى: تنازلنا ابتغاء لوجه الله

وكتبت الفنانة نشوي مصطفي على صفحتها «بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله، تم القبض على العربية باللي كانوا فيها في أقل من أربع ساعات، للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هم وغيرهم عرفوا أن مصر اختلفت، وكله متسجل، وأن عندنا عينين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون».

واستكملت الفنانة نشوى مصطفى قائلًة: «يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبوا مني أني استمر في القضية، بس حرصًا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا، أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية، عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة، ربنا يهديهم اللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتى، أنهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة».