ما هو جواز السفر الصحي بديل الشهادة الورقية؟

ماهو جواز السفر الصحي؟ سؤال طرحه عدد كبير من المواطنين في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق جواز السفر الصحي الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان أمس، وهو بمثابة جواز سفر صحي بدلًا من الشهادة الورقية للتيسير على المواطنين.

ما هو جواز السفر الصحي؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنَّ تطبيق جواز السفر الصحي معترف به بكل مطارات العالم، ويمكن من خلاله معرفة موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، الأحمر للشخص غير الحاصل على لقاح كورونا، والأصفر للحاصل على الجرعة الأولى من اللقاح والأخضر للشخص الحاصل على الجرعتين من اللقاح.

كما أنَّ التطبيق مزود بخاصية prcode، ويمكن أيضًا من خلاله معرفة نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن.

رابط تحميل تطبيق جواز السفر الصحي

ويمكن تحميل تطبيق جواز السفر الصحي من متجر جوجل لمختلف أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون أيضًا،

وبعد فتح تطبيق جواز السفر الصحي، يتمّ إدخال رقم البطاقة.

اتباع الخطوات الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة.

دفع الرسوم المطلوبة وقدرها 100 جنيه، وهي رسوم استخراج الشهادة الورقية نفسها.

وبذلك تتمّ عملية التسجيل.

ويمكن تسجيل أكثر من شخص على التطبيق، ولكن كل شخص برسوم منفصلة.

استمرار إصدار الشهادات الورقية

ويوجد عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون الهواتف الذكية التي يمكن من خلالها تحميل تطبيق جواز السفر الإلكتروني خلال الفترة الحالية، وفي هذه الحالة يمكن لهؤلاء المواطنين الاستمرار في إصدار الشهادات الورقية كما هو الحال قبل التطبيق، وذلك وفق ما ذكره مصدر لـ«الوطن».

جدير بالذكر، أنَّ الهدف من التطبيق تقليل التلاعب في شهادات اللقاح، والتسهيل على المواطنين وأيضًا تسهيل إظهاره أمام الجهات المختصة لا سيما مع قرار حظر دخول المؤسسات ومقار العمل اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.