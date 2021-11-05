هل يمكن لمستفيدي «تكافل وكرامة» المشاركة في برنامج فرصة؟ التضامن توضح

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يمكن لمستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، المشاركة فى برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى من خلال الدعم النقدي، مشيرة على موقعها الرسمي، أن برنامج «فرصة» هدفه تمكين المستفيدين وتسهيل دخولهم سوق العمل، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على موقع الوزارة حول مدى إمكانية مستفيدي «تكافل وكرامة»، المشاركة فى برنامج «فرصة» بالدعم النقدي.

دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل

وأضافت الوزارة أن البرنامج يعمل على دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل، والاستقلال الاقتصادى، من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب، لافتة إلى أن برنامج «فرصة» يعمل على توفير مايلى:

أبرز أهداف برنامج «فرصة» لتوفير فرص عمل

- توفير فرص عمل وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي.

- توفير قروض ميسرة لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالتعاون مع شركاء التنمية في المحافظات.

- تدبير فرص عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين .

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تجهيز وحدة إنتاجية وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين فى المجتمعات المحلية واحتضان جلسات تعديل السلوك وثقافة العمل وورش التدريب والتشغيل.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء .

- تنفيذ كتالوج يشمل فرص التمكين الاقتصادى فى مختلف المحافظالت التى تعمل فيها هذه المنظمات .

من جانبه قال الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إن البرنامج يعمل على توفير المساعدة في الحصول على القروض متناهية الصغر، وتوفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع.