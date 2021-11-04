ريهام سعيد: «رفضت التنازل لـ حسن شاكوش والقضية مستمرة»

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عدم تنازلها عن القضية المرفوعة ضد مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، مؤكدة أن القضية ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى بلاغ أمام النائب العام وسيتم استئناف الدعوى مرة أخرى، لافتة إلى أن الشرف ليس لعبة في يد أي شخص، ويجب معاقبته لأنه تكلم عن شرف أولادي والموسيقيين وغيرهم.

ريهام سعيد: القضية ما زالت مستمرة

وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك»: «للتصحيح أنا رفضت تنازل شاكوش والقضية ما زالت مستمرة، أما عن الدعوى التي تم رفضها فهي خطأ مني أنا في إجراءات أوراق رفع الدعوى ولم تبرأ المحكمة شاكوش».

وأضافت: «هناك بلاغ مقدم للنائب العام، وسيتم استئناف الدعوى ضد شاكوش مره أخرى، وأخر حاجه الواحد عايزها هي المشاكل لكن أعراض الناس وشرفهم مش لعبه في أيد أي حد مزقوق أو عايز يتشهر الإصرار على رجوع الحق رجولة مش شر».

وتابعت: «ربنا ما بيرضاش بالظلم وهو ظلم أولادي و يجب معاقبته مره يتكلم عن شرف ولادي ومره عن أم رضا و مرة عن الموسيقيين في مهنه الإيقاع كفاية خوض في أعراض الناس وعلى فكره التنازل اللي عمله ده مش من باب التسامح و لا حاجه والحق هايبان وعمر الحق ما بيضيع».

سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

وكان المحامي شعبان سعيد دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تقدم ببلاغ ضد «شاكوش» اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم موكلته بعبارات تحمل معاني السب والقذف وخدش لسمعة العائلة، وجاء في البلاغ الذي قدمه عن موكلته الإعلامية، أن حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، هاجم الإعلامية بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة ريهام وشاكوش

الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش بدأت بظهور الأولى في أحد البرامج، هاجمت خلاله الثاني، مؤكدة أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالًا كثيرة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وانتشر بشكل واسع، إلا أن الأخير ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.