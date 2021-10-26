ريهام سعيد تعلن التنازل عن القضايا ضد سما المصري «رغم حصولها على برأة»

أعلنت ريهام سعيد تنازلها عن القضايا المقدمة منها ضد الراقصة سما المصري وذلك من أجل تخفيف مدة سجنها حسبما أكدت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ريهام سعيد: «بعد تفكير طويل و وجع قررت التنازل عن قضيه سما المصري لتخفيف مده سجنها».

واستشهدت ريهام سعيد بحديث قائلة «ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ».

تأييد حكم براءة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

المحكمة الاقتصادية تحكم ببراءة سما المصري

يُذكر أن سما المصري قد صدر بحقها حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامها من قبل الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قد أيدت يوم الأحد 15 أغسطس 2021، الحكم ببراءة الفنانة سما المصري في القضية التي أدينت بها في قضية سب وقذف ريهام سعيد، وكانت النيابة العامة قد قدمت استئنافا على الحكم الصادر ببراءة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في قضية اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد.

وتقضي سما المصري عقوبة السجن بتهم مختلفة، حيث قررت النيابة العامة في وقت سابق إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية التى تحمل رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر مقاطع مرئية مصورة وصور خادشة للحياء العام عبر حسابات شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم التعدي على قيم المجتمع ومبادئه، ونشر صور وفيديوهات عارية ومخلة بالآداب العامة للتربح منها، وجرت التحقيقات معها، بعد القبض عليها من منطقة الهرم، في أبريل العام الماضي.