خلال دقائق.. الحكم في اتهام حسن شاكوش بسب وقذف ريهام سعيد

تبدأ محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، وبعد دقائق معدودة، جلسة النطق بالحكم في اتهام المطرب الشعبي «حسن شاكوش» بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ ضد المطرب الشعبي اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم موكلته بعبارات تحمل السب والقذف وخدش لسمعتها، وتقدم بحافظة مستندات بشأن الاتهامات الموجهة للمطرب الشعبي، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

«حفل فني» السبب وراء أزمة حسن شاكوش وريهام سعيد

وبدأت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بنشوب مشاجرة، ثم بعدها رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، بعدما ظهرت ريهام سعيد، ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعال كبير، بعدما كان مرحبا بدعوتها وذهب للحفل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرا له ولفرقته الغنائية، لكن ريهام سعيد رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

قبل أن يرد حسن شاكوش، بأن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما ادعت، موضحا أنه طلب 30 ألف جنيه مصريا فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة.