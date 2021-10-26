القصة الكاملة لتنازل ريهام سعيد عن قضيتها ضد سما المصري

تصدر اسم الإعلامية ريهام سعيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل، حيث يبحث قطاع كبير من الجمهور عن اسمها، وذلك بعد تنازلها عن قضيتها ضد الراقصة سما المصري.

وأعلنت ريهام سعيد تنازلها عن قضيتها ضد سما المصري، لتخفيف مدة العقوبة عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت: «بعد تفكير طويل ووجع قررت التنازل عن قضيه سما المصري لتخفيف مده سجنها».

كما استشهدت بقول الرسول: «ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ».

بداية الأزمة بين ريهام سعيد وسما المصري

وتعود الأزمة بين سما المصري وريهام سعيد إلى شهر سبتمبر عام 2019، عندما تقدم محامي ريهام سعيد ببلاغ إلى النائب العام ضد سما المصري، اتهمها فيه بالسب والقذف، وإرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد.

المحكة الاقتصادية تؤيد براءة سما المصري

ولكن محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية أيدت براءة سما المصري، من التهم المنسوبة إليها في قضية ريهام سعيد، وذلك في شهر أغسطس الماضي، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم، وأحالت المصري إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

نهاية التحقيقات في قضية السب والقذف

وبينت التحقيقات أن المتهمة سما المصري أرسلت إلى ريهام سعيد عبر تطبيق المراسلة «واتس آب» العديد من الرسائل الخادشة للحياء والشرف، والتي تُفيد بأنها بالفعل ارتكبت جرائم سب وقذف في حق ريهام سعيد.

اتهام سما المصري بنشر فيديوهات خادشة للحياء

ولم تكن تلك القضايا الوحيدة التي تتهم فيها سما المصري، حيث أنها أحيلت في وقت سابق إلى المحكة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.