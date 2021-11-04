إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وخطوط التنظيم بالقوصية في أسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المدينة من تنفيذ 19 قرار إزالة لكافة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة 15 تعديا على الشارع العام بقرية بني قرة وتنفيذ إزالات فورية لعدد 4 تعديات على أراضي زراعية بقرية المنشأة الكبرى.

وقالت رئيس المدينة، في بيان صحفي، اليوم، إن الحملة أشرف على تنفيذها مصطفى فتحي عبدالحكيم نائب رئيس المدينة، وتابع تنفيذ الإزالات للتعديات الموجودة بقرية المنشاة الكبرى.

استمرار إزالة التعديات بالمحافظة

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز وقرى وأحياء المحافظة للقضاء على كافة أشكال التعدي موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون.

ورش عمل تدريبية للعاملين بالمحليات

من جهة أخرى، شدد محافظ أسيوط على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمختلف المستويات الإدارية والوظيفية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات بما يساهم في إصلاح منظومة الجهاز الإداري للمحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تدريبات وعقد ورش عمل لبناء قدرات للعاملين بالوحدات المحلية لمواكبة عملية التطور التكنولوجي وتحديث بنية الجهاز الحكومي.

وأوضح أحمد مدكور مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أن المركز نفذ ورشتي عمل على مدار يومين بمشاركة 44 من العاملين بالأزمات والمتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية .

وأضاف «مدكور»، أن الورشة الأولى بعنوان «إدارة الأزمات والحد من المخاطر»، واستهدفت العاملين بادارات الأزمات بالوحدات المحلية، والورشة الثانية في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS والتي استهدفت العاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية وأدارتها المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام بالتنسيق مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة وفتحي صلاح عامر مسئول تدريب سقارة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.