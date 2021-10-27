إزالة 75 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وزراعة بالبداري في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والمجاري المائية والري والزراعة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ إزالة لعدد 75 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وزراعة وري بمركز البداري ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تسعى للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى، فضلا عن إزالة كافة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

تنفيذ إزالة في 75 محضر بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تنفيذ حملات مكبرة بمركز البداري ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 18 أسفرت عن تنفيذ إزالة لعدد 75 محضر لحالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وزراعة وري منهم 43 محضر مباني بمسطح 845 متر مربع مباني و24 محضر زراعة بمسطح 771 م، و8 حالات إزالة فورية خلال يوم واحد، وذلك بمتابعة ميدانية من العميد محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، ونائبه ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة شرطة مركز البداري.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 298 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وزراعة وري بإجمالي مساحة 34361 متر مربع مباني و618 فدان و16 قيراط و9 أسهم زراعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشيراً إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ورفع تقرير يومي حول النتائج.

خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين في أسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب «01000623873» أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» على مدار 24 ساعة.